Из-за непогоды 13 самолетов не смогли приземлиться в Сочи

Экипажи приняли решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды.

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Из-за ухудшения погоды в районе аэропорта Сочи экипажи 13 самолетов, следовавших на курорт, приняли решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды. Сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение.

«При этом временные улучшения или "окна" позволили совершить безопасную посадку 6 рейсам», - отметили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Напомним, в начале июля этого года Сочи оказался во власти непогоды. Из-за сильного ливня затопило десятки подвалов жилых домов и выбросило на берег дельфина.

В одном из районов города потоки воды снесли автомобили в овраг и превратили их в груду металлолома.