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В результате взрыва на складе пиротехники в Болгарии погибли три человека

Максим Крюков
23:43 04.10.2022
Кроме того, еще три человека получили ранения, они были доставлены в Центр экстренной помощи города Казанлык.
В результате взрыва на складе пиротехники в Болгарии погибли три человека
© Фото: Tb4O2u9c7MmZPmR, Twitter
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В болгарском городе Казанлык прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал «БНТ 1».

Инцидент произошел в четвертой оружейной палате на заводе «Арсенал», где хранится пиротехника. Пострадавших доставили в городской Центр экстренной помощи. Уточняется, что одна женщина получила ожоги и будет направлена в ожоговую клинику. В настоящее время на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи и специалисты пожарной службы.

«Мне удалось созвониться с владельцем "Арсенала", мы предложили всю помощь, которую может предложить министерство. Пока рано говорить о причинах, на данный момент все усилия направлены на устранение последствий», - заявил министр экономики страны Никола Стоянов.

Завод «Арсенал» является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сегодня утром на химическом заводе в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана произошли крупный пожар, а затем и взрыв. Инцидент попал на видео, на кадрах виден столб дыма, поднимающегося над производственными зданиями предприятия.

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