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Более 80 школьников из ДНР приняли в ряды юнармейцев

Ян Брацкий
04:53 29.06.2023
Церемония состоялась на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Более восьмидесяти школьников из Донецкой народной республики приняли в ряды юнармейцев. Торжественная церемония состоялась на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты». По словам руководителей движения, ребята из новых российских регионов с нетерпением ждали принятия присяги. 

Это самые активные юнармейцы, которые в течение 2022 года себя активно проявили в мероприятиях», - рассказал  начальник центрального штаба ОО ВПД «Молодая Гвардия-Юнармия ДНР» Виктор Пудак.

Многие сегодняшние юнармейцы узнали о патриотическом движении, когда принимали участие в волонтерских проектах.

«Классный руководитель предложила нам поехать волонтерами, помогать делать посылки на освобожденные территории. Тогда мы узнали о движении и попали в него сначала как волонтеры, а потом стали юнармейцами», - объяснила Алина Голуб.

Юнармейцы возложили цветы к памятнику солдату - освободителю. Так же в рамках акции «Память поколений» в Фонд народного музея были переданы личные вещи кавалера Ордена мужества, капитана Антона Космацкого. Он героически погиб при выполнении задач спецоперации. Его подвиг - пример для подрастающего поколения.

Ранее на Соборной площади Кремля 230 учеников московских школ получили удостоверения юнармейцев и погоны ФСО. Для воспитанников кадетских классов организовали торжественную церемонию с произнесением клятвы перед лицом товарищей и родителей.

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