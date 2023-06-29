Более 80 школьников из ДНР приняли в ряды юнармейцев

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Более восьмидесяти школьников из Донецкой народной республики приняли в ряды юнармейцев. Торжественная церемония состоялась на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты». По словам руководителей движения, ребята из новых российских регионов с нетерпением ждали принятия присяги.

Это самые активные юнармейцы, которые в течение 2022 года себя активно проявили в мероприятиях», - рассказал начальник центрального штаба ОО ВПД «Молодая Гвардия-Юнармия ДНР» Виктор Пудак.

Многие сегодняшние юнармейцы узнали о патриотическом движении, когда принимали участие в волонтерских проектах.

«Классный руководитель предложила нам поехать волонтерами, помогать делать посылки на освобожденные территории. Тогда мы узнали о движении и попали в него сначала как волонтеры, а потом стали юнармейцами», - объяснила Алина Голуб.

Юнармейцы возложили цветы к памятнику солдату - освободителю. Так же в рамках акции «Память поколений» в Фонд народного музея были переданы личные вещи кавалера Ордена мужества, капитана Антона Космацкого. Он героически погиб при выполнении задач спецоперации. Его подвиг - пример для подрастающего поколения.

Ранее на Соборной площади Кремля 230 учеников московских школ получили удостоверения юнармейцев и погоны ФСО. Для воспитанников кадетских классов организовали торжественную церемонию с произнесением клятвы перед лицом товарищей и родителей.