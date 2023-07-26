Синоптик Тишковец предупредил россиян о тропических ливнях

Дожди будут вызваны балканским циклоном, насыщенным морской влагой и теплом.

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В пятницу и на выходных тропические ливни обрушатся на Центральную Россию и Черноземье. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает RT.

Дожди будут вызваны балканским циклоном, насыщенным морской влагой и теплом. До конца недели в регионе местами выпадет до 60-80 мм осадков.

Напомним, ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что вторая половина лета в столице пройдет без климатических сюрпризов. По ее словам, июль и август ожидаются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам.

Татьяна Позднякова уточнила, что за последние годы изменилось понятие нормы при оценке погоды. В Москве климат потеплел, изменился температурный режим и режим осадков.

По прогнозу синоптиков, холодного лета в Москве не ожидается.