Российские войска уничтожили украинский склад топлива в районе Запорожья

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска рядом с городом Запорожье уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск “Запорожье”», - сказал он.

Представитель военного ведомства также добавил, что в районе Орехова в Запорожской области нашим бойцам удалось поразить пункт управления 47-й мехбригады украинских вооруженных формирований.

По последним данным МО РФ, всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 457 самолетов, 244 вертолета, 5 314 дронов, 427 ЗРК, 11 021 танк и другие боевые бронемашины, 1 140 РСЗО, 5 652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 951 единицу военной автоспецтехники.

Ранее министерство показало видео, на котором украинская БМП разлетается на куски от попадания управляемой ракеты российского «Аллигатора».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.