Украинская БМП разлетелась на куски от попадания управляемой ракеты «Аллигатора»
Вражеская бронетехника была уничтожена экипажем армейской авиации ВКС России на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинской БМП. Она стала жертвой армейской авиации ВКС России.
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил неприятельскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.
После этого летчики произвели пуск управляемой ракеты. Прямое попадание, а затем мощный взрыв, специфический «гриб» от которого хорошо можно различить на видео.
Вражеская бронеединица навсегда вычеркнута из списка пригодных к бою машин.
Ранее сообщалось, что расчет российской «Ноны-СВК» уничтожил кочующие орудия и бронетехнику боевиков в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.