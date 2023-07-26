Украинская БМП разлетелась на куски от попадания управляемой ракеты «Аллигатора»

Вражеская бронетехника была уничтожена экипажем армейской авиации ВКС России на Южно-Донецком направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинской БМП. Она стала жертвой армейской авиации ВКС России.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил неприятельскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.

После этого летчики произвели пуск управляемой ракеты. Прямое попадание, а затем мощный взрыв, специфический «гриб» от которого хорошо можно различить на видео.

Вражеская бронеединица навсегда вычеркнута из списка пригодных к бою машин.

Ранее сообщалось, что расчет российской «Ноны-СВК» уничтожил кочующие орудия и бронетехнику боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.