ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Как отметили в Минобороны России, цель достигнута, объект поражен.

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В минувшую пятницу, 28 июля, российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Об этом сегодня сообщили Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что применялось высокоточное оружие. Назначенный объект успешно поражен.

«Цель удара достигнута», - подчеркнули в МО РФ.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили о поражении вертолетом К-52 опорного пункта украинских боевиков на Запорожском направлении. Уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.