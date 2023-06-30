Госдепартамент США одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму в $440 млн

Пакет помощи включает в себя боеприпасы, запчасти для техники и программное обеспечение.

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Госдепартамент США одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму в $332,2 млн. В него войдут боеприпасы калибра 30-мм и запасные части для обслуживания техники, а также программное обеспечение на сумму $108 млн, пишет ТАСС.

Выделение значительно объема военной помощи Тайваню глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал в мае. Немногим ранее сообщалось о планах Вашингтона передать Тайбэю вооружения на сумму в $500 млн по ускоренной процедуре. Аналогичная тактика Белым домом используется при оказании военной помощи киевскому режиму.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден распорядился выделить оружие и боеприпасы из имеющихся в стране запасов.