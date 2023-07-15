Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего

В Туапсинском районе объявлено экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды.

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Потоки воды снесли мост на глазах у прохожего в Туапсинском районе, где снова идут ливни. Сильный ветер на пляжах сдувает зонтики.

Пешеходный мост смыло в Новомихайловском, сообщают Telegram-каналы. Там, а также в Джубге идет сильный ливень, сообщил глава района Сергей Бойко. Он напомнил, что в районе действует режим чрезвычайной ситуации.

В Туапсинском районе объявлено экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды. 15 июля там ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС.

По данным местных Telegram-каналов, непогода бушует также в Небуге, в Тюменском звучат сирены оповещения.

Накануне в Туапсинском районе нашли тело пропавшего без вести 15-летнего подростка. После этого число погибших при подтоплениях на Кубани после ливней возросло до пяти.