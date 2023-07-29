В Красногорске массово отравились работники предприятия
В подмосковном Красногорске произошло массовое отравление рабочих одного из предприятий. Людям стало плохо после приема пищи в столовой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное Министерство здравоохранения, госпитализированы 34 человека.
Следователями возбуждено уголовное дело. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Московской области.
Также проверку организовала прокуратура. В ходе нее установлен поставщик продукции. Представители Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и необходимые анализы.
Напомним, в Приморском крае четверо детей отравились жидкостью для розжига или нефтепродуктами. Трое несовершеннолетних находятся в среднетяжелом состоянии.
Еще одного ребенка отпустили на амбулаторное лечение после промывания желудка.