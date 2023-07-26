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В Приморье четверо детей отравились жидкостью для розжига или нефтепродуктами

Сергей Лебедев
08:46 26.07.2023
Трое несовершеннолетних находятся в среднетяжелом состоянии.
В Приморье четверо детей отравились жидкостью для розжига или нефтепродуктами
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Приморском крае за две недели четверо детей попали в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что трое несовершеннолетних находятся в среднетяжелом состоянии. Еще одного ребенка отпустили на амбулаторное лечение после того, как ему промыли желудок.

Напомним, ранее в Орске отравились 36 воспитанников детских садов. Причиной случившегося мог стать некачественный йогурт одного из предприятий.

Всю молочную продукцию завода пообещали изъять из оборота. Также образовательные учреждения обязали временно сменить поставщиков. 

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