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Президент ЮАР на черном AURUS прибыл на встречу с Путиным

Сергей Лебедев
12:14 29.07.2023
Переговоры пройдут в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на черном AURUS прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Там он встретится с Владимиром Путиным.

Ожидается, что сегодня российский президент проведет переговоры с несколькими лидерами стран Африки.

Напомним, накануне завершился саммит Россия-Африка. В нем поучаствовали представители 49 из 54 государств континента. На высшем уровне были представлены 17 африканских стран.

Завтра главы четырех государств Африки вместе с Владимиром Путиным примут участие в Главном военно-морском параде. Он пройдет в Санкт-Петербурге.

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