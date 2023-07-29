Президент ЮАР на черном AURUS прибыл на встречу с Путиным

Переговоры пройдут в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на черном AURUS прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Там он встретится с Владимиром Путиным.

Ожидается, что сегодня российский президент проведет переговоры с несколькими лидерами стран Африки.

Напомним, накануне завершился саммит Россия-Африка. В нем поучаствовали представители 49 из 54 государств континента. На высшем уровне были представлены 17 африканских стран.

Завтра главы четырех государств Африки вместе с Владимиром Путиным примут участие в Главном военно-морском параде. Он пройдет в Санкт-Петербурге.