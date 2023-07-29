Россия запретила вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря

Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южной Осетию и в страны-члены Евразийского экономического союза.

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В России ввели временный запрет на вывоз риса и рисовой муки до 31 декабря текущего года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южной Осетию и в страны-члены Евразийского экономического союза.

Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. В кабинете министров отметили, что данное решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Напомним, первоначально запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России действовал с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Позже его продлили до 30 июня 2023 года.

Ограничение вводилось после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Это делалось для исключения риска дефицита и обеспечения стабильных цен.