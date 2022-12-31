В России продлен запрет на вывоз риса из страны до 30 июня 2023 года

Ограничения на вывоз риса и рисовой крупы были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.

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В России продлили действовавший с 1 июля по 31 декабря 2022 года временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее - рис) из Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

В постановлении отмечается, что временное эмбарго не распространяется на крупу, которая экспортируется в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также для оказания гуманитарной помощи на основании решений российского правительства, а также на рис, вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Кроме того, ограничения не действуют на товар, перемещаемый между частями территории РФ через другие государства.

Ограничения на вывоз риса и рисовой крупы были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.

Российское правительство также установило предельную цену природного газа с Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в размере 2550 рублей за тысячу кубометров. Стоимость газа голубого топлива с Южно-Русского газового месторождения оценили в 2390 рублей за тысячу кубометров.