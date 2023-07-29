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ВСУ обстреляли из миномета автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

Сергей Лебедев
10:58 29.07.2023
В результате атаки никто не пострадал.
ВСУ обстреляли из миномета автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
© Фото: vvgladkov, Telegram
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В пятницу украинские националисты обстреляли международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, боевики выпустили 16 минометных снарядов. В результате атаки никто не пострадал. Обошлось без пострадавших.

Напомним, на днях осколочное ранение при обстреле поселка Красное возле Шебекино получил комбайнер. У него травма голеностопа.

Пострадавшего доставили в больницу. Также повреждения получила сельскохозяйственная техника, на которой работал мужчина.

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