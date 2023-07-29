В стране и мире ВСУ обстреляли из миномета автомобильный пункт пропуска «Шебекино» Сергей Лебедев В результате атаки никто не пострадал. © Фото: vvgladkov, Telegram Читайте нас на: В пятницу украинские националисты обстреляли международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, боевики выпустили 16 минометных снарядов. В результате атаки никто не пострадал. Обошлось без пострадавших. Напомним, на днях осколочное ранение при обстреле поселка Красное возле Шебекино получил комбайнер. У него травма голеностопа. Пострадавшего доставили в больницу. Также повреждения получила сельскохозяйственная техника, на которой работал мужчина. Экспертное мнение и аналитика