ВСУ обстреляли из миномета автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
В результате атаки никто не пострадал.
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В пятницу украинские националисты обстреляли международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, боевики выпустили 16 минометных снарядов. В результате атаки никто не пострадал. Обошлось без пострадавших.
Напомним, на днях осколочное ранение при обстреле поселка Красное возле Шебекино получил комбайнер. У него травма голеностопа.
Пострадавшего доставили в больницу. Также повреждения получила сельскохозяйственная техника, на которой работал мужчина.