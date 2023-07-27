Комбайнер получил осколочное ранение при обстреле ВСУ поселка в Шебекинском округе
Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Комбайнер получил осколочное ранение при обстреле ВСУ поселка в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Речь идет о населенном пункте Красное. Губернатор уточнил, что мужчина получил травму голеностопа, после чего его доставили в больницу.
«Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в результате произошедшего повреждения от осколков снарядов также получил комбайн. В настоящий момент на месте ЧП находятся сотрудники оперативных служб.