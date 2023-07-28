Теща военкора Журавлева рассказала о реакции сыновей на гибель отца

Шестилетний сын узнал о смерти папы по телевизору и по-взрослому перенес эту тяжелую новость.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дети военкора Ростислава Журавлева очень по-разному восприняли известие о его гибели в зоне спецоперации. Об этом рассказала теща погибшего журналиста Ольга Суворова. По ее словам, младший сын узнал о смерти папы по телевизору и несмотря на то, что ему всего 6 лет, по-взрослому перенес эту тяжелую новость.

Старший же сын Ростислава Журавлева в этот момент был в спортивном лагере. Тренер решил не сообщать о гибели его отца. В итоге он узнал о трагедии от младшего брата.

«Он услышал впервые от младшего, что папа умер. Он сказал "такого не может быть, я тебе не верю"», — рассказала Ольга Суворова.

Напомним, прощание с Ростиславом Журавлевым проходит в Доме офицеров в Екатеринбурге. Похоронят журналиста на Широкореченском кладбище города.