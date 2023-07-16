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Лавров заявил, что открытое в Пхукете генконсульство выручит россиян из непростого положения

Сергей Лебедев
02:57 16.07.2023
Глава МИД РФ отметил, что неизбежно возникают ситуации, когда нашим соотечественникам требуется помощь.
Лавров заявил, что открытое в Пхукете генконсульство выручит россиян из непростого положения
© Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел России подчеркнул значение генерального консульства РФ, открытого на таиландском острове Пхукет, для оказания помощи соотечественникам. Он отметил, что неизбежно возникают ситуации, когда нужно выручать людей из непростого положения.

«Вот для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными российскими дипломатами», - цитирует РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, открытие генерального консульства состоялось вчера. На торжественной церемонии присутствовал Сергей Лавров. Он прибыл в Таиланд накануне 14 июля из Индонезии.

Глава МИД РФ отметил, что Таиланд является одним из излюбленных мест отдыха россиян. Более миллиона наших соотечественников посетили страну с октября прошлого года. Половина из них остановились в Пхукете.

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