В результате непогоды оказались затоплены улицы и дома, а в нескольких районах города пропал свет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Севастополь обрушился мощный ливень с грозой. За полчаса в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Улицы превратились в реки. Затопило не только частные, но и многоквартирные дома. Сильный ветер срывал облицовку со зданий и уносил крыши.

Воду из своего жилья севастопольцы вычерпывают ведрами. Если течет крыша, то приходится подставлять емкости. Некоторые здания затопило через канализацию. В одном из торговых центров вода заполонила продуктовый магазин.

В бурлящих потоках на улицах буксовал транспорт. Вынужденно остановиться пришлось даже троллейбусам. Электротранспорт если не застрянет в воде, то может случиться замыкание и пожар. Это вдвойне опасно для пассажиров.

Всю ночь коммунальщики ликвидировали последствия непогоды. Повалены десятки деревьев. Ливневые канализации забились листвой и ветками. Из-за этого вода застаивалась на улицах, мешала проезду и подтапливала дома.

В нескольких районах города на время пропал свет. Остановлена работа морского транспорта. Дождь прогнозируется и сегодня. В Крыму сохраняется штормовое предупреждение.

Напомним, в среду на Москву обрушился сильнейший с 1894 года ливень. Дождевая вода, переполнив ливневую канализацию, затопила парковки и десятки автомобилей.