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Глубоководный аппарат АС-36 отработал поиск «аварийной» подлодки в Белом море

06:07 23.07.2023
Учения заняли несколько часов, аппарат АС-36 успешно выполнил работы под водой и был возвращен на борт его судна-носителя «Михаила Рудницкого».
Глубоководный аппарат АС-36 отработал поиск «аварийной» подлодки в Белом море
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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Плановые учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота прошли в акватории Белого моря. Было отработано оказание помощи «аварийной» подводной лодке. Учебные задачи выполнены экипажем автономного спасательного аппарата АС-36 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Аппарат был спущен с борта «Михаила Рудницкого» в одной из бухт Белого моря. После этого экипаж глубоководного аппарата АС-36 выполнил маневрирование в положениях над водой и под водой, а также отработал поиск объекта в морских глубинах.

При проведении учений были привлечены военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Учения заняли несколько часов, во время которых аппарат АС-36 успешно выполнил работы под водой и был возвращен на борт «Михаила Рудницкого».

В эти дни в Японском море завершаются российско-китайские военно-морские учения «Север.Взаимодействие - 2023». Моряки России и КНР поразили надводный корабль «противника». В частности, в строю кильватера корабли ВМФ РФ вели огонь по мишени на дистанции свыше пяти километров из 100-миллиметровых артустановок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130- миллиметровых корабельных артустановок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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