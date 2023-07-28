Гвардии рядовой Магомедов, несмотря на ранение, отбил атаку боевиков на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов отметил, что благодаря мужеству Магомедова и его сослуживцев позиции ВС РФ были удержаны.

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Гвардии рядовой Гаджи Магомедов в ходе контрнаступления боевиков киевского режима на одном из участком Южно-Донецкого направления уничтожил несколько неприятелей, несмотря на полученное ранение. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«В ходе отражения очередной атаки превосходящих сил ВСУ гвардии рядовой Магомедов лично обнаружил и уничтожил несколько националистов», - сказал он.

Благодаря мужеству и героизму Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена, позиции подразделений Вооруженных сил России были удержаны, отметил Чехов.

Ранее рядовой Никита Пирожков рассказал, как отбил атаки боевиков нацбатальона «Кракена»* и получил награду. В течение четырех месяцев подразделение, в составе которого действовал российский боец, не давало иностранным наемникам и националистам и шанса продвинуться вперед. За проявленные храбрость, стойкость и мужество военнослужащий 80-й мотострелковой Арктической бригады Северного флота был удостоен медали «Участнику специальной военной операции».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.