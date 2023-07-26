Рядовой Пирожков рассказал, как отбил атаки боевиков «Кракена»* и получил награду

В течение четырех месяцев подразделение, в составе которого действовал рядовой Никита Пирожков, не давало иностранным наемникам и националистам и шанса продвинуться вперед.

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Номер расчета минометной батареи 80-й мотострелковой Арктической бригады Северного флота Никита Пирожков, участвующий в спецоперации с самого ее начала, рассказал, как в составе своего подразделения оборонял рубежи вблизи поселка Большие проходы Харьковской области, участвовал в штурмах позиций вооруженных формирований украинских националистов, а также выполнял боевые задачи по обороне позиций ВС РФ, находясь под плотным артиллерийским обстрелом со стороны противника.

Там же Никита впервые встретился с бойцами националистического батальона «Кракен»*. Укомплектованные вооружением и техникой стран НАТО иностранные наемники и националисты много раз пытались прорвать российскую оборону. На протяжении четырех месяцев подразделение, в составе которого служил рядовой Пирожков, не давало противнику и шанса продвинуться вперед.

За проявленные храбрость, стойкость и мужество рядовой Никита Пирожков был удостоен медали «Участнику специальной военной операции».

В настоящее время Никита выполняет задачи на Херсонском направлении в составе минометного расчета. Во время боевого дежурства он одним из первых заметил в небе вражеский беспилотный летательный аппарат «Байрактар», о чем сразу же доложил командованию. По наводке беспилотник был сбит расчетом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Ударный дрон противника не достиг позиций российских военнослужащих в том числе благодаря бдительности и ответственности рядового Пирожкова.

Ранее российские военные рассказали, как пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп националистов в зоне СВО. Украинские диверсанты действуют под видом гражданских лиц или скрываются в лесах.

* «Кракен» - организация, запрещенная на территории Российской Федерации.



Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.