В Шахтерске загорелась нефтебаза после удара боевиков
Опубликованы кадры сильного пожара на нефтебазе в Шахтерске Донецкой Народной Республики. Корреспондент «Звезды» сообщает, что в настоящий момент на территорию Шахтерского нефтеперерабатывающего предприятия пропускают только сотрудников полиции и МЧС.
Возгорание удалось частично локализовать. По предварительной информации, горят несколько цистерн с топливом. В данный момент спасатели стараются локализовать возгорание. По прогнозам, к утру уже все будет потушено.
По официальным данным администрации Шахтерска, пострадавших нет. Предположительно, пожар начался в результате удара со стороны украинских боевиков.
Ранее стало известно, что в результате обстрела Киевского района Донецка загорелась крыша спортивного комплекса. Также были опубликованы кадры, на которых видны последствия удара.