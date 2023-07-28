В Шахтерске загорелась нефтебаза после удара боевиков

В администрации города сообщили, что пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Шахтерске нет.

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Опубликованы кадры сильного пожара на нефтебазе в Шахтерске Донецкой Народной Республики. Корреспондент «Звезды» сообщает, что в настоящий момент на территорию Шахтерского нефтеперерабатывающего предприятия пропускают только сотрудников полиции и МЧС.

Возгорание удалось частично локализовать. По предварительной информации, горят несколько цистерн с топливом. В данный момент спасатели стараются локализовать возгорание. По прогнозам, к утру уже все будет потушено.

По официальным данным администрации Шахтерска, пострадавших нет. Предположительно, пожар начался в результате удара со стороны украинских боевиков.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Киевского района Донецка загорелась крыша спортивного комплекса. Также были опубликованы кадры, на которых видны последствия удара.