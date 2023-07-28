Россия увеличила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года

Самый большой долг перед Россией у Египта - 867,2 млн долларов. Этот кредит появился в 2019 году и с тех пор увеличился на 75%.

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Кредиты России странам Африки выросли в 2021 году до 2,2 млрд долларов. Это максимум с 2003 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты по данным Всемирного банка.

Объем кредитования африканских стран в 2021 году вырос на 15%. Минимум задолженности был зафиксирован в 2011 году - всего около 617 млн долларов.

Самый большой долг перед Россией у Египта - 867,2 млн долларов. Этот кредит появился в 2019 году и с тех пор увеличился на 75%.

На втором месте среди африканских стран-должников - Сомали. Задолженность этой страны составляет 760,8 млн долларов. В число лидеров по этому показателю входят также Эфиопия (161,6 млн долларов), Замбия (143,6 млн долларов) и Мозамбик (141,1 млн долларов).

Тем временем Россия и Сомали в четверг 27 июля договорились об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на сумму более 690 миллионов долларов. Часть этой суммы Сомали выплатит по новому графику, другую часть спишут.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников рассказал об ожидании скорого роста поставок российского СПГ в Африку. Россия прилагает усилия, чтобы занять достойную нишу этого рынка, сказал он.

В Санкт-Петербурге 27-28 июля проходит второй саммит «Россия-Африка». На форум приехали представители почти 50 африканских стран.