В Тамбовской области 23 человека отравились в суши-баре

Сейчас в суши-баре проводится эпидемиологическое расследование.

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Двадцать три посетителя суши-бара оказались в больнице в Тамбовской области. У всех врачи выявили признаки острой кишечной инфекции, сообщает ТАСС.

Между тем, прокуратура региона взяла расследование инцидента под свой контроль. Эксперты из Управления Роспотребнадзора также подключились к эпидемиологическому расследованию, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно о массовом отравлении детей в одном из детских садов Орска Оренбургской области. С признаками отравления воспитанников доставили в больницу. Региональный Следком приступил к проверке.