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Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении

06:07 28.07.2023
Применение термобарических снарядов особенно эффективно в лесистой местности, против скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях противника.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Огнеметчики Центрального военного округа поддержали огнем бойцов штурмовой группы. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Применение термобарических снарядов особенно эффективно в лесистой местности, против скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях противника.

«У меня на корректировку цели есть минута-две максимум. Получили координаты, работали по опорному пункту противника. Доложили, что все успешно», - рассказывает наводчик тяжелой огнеметной системы с позывным «Кузя».

Тяжелая огнеметная система является необходимым элементом в условиях спецоперации и позволяет эффективно преодолевать оборону противника.

«Задачи могут быть каждый день, могут в день по несколько раз. Это зависит от того, идет ли наступление, или идет контрнаступление противника. Машина является первой мишенью, поэтому работать необходимо быстро», - рассказал командир взвода с позывным «Сокол».

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил склад с боеприпасами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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