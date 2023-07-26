Экипаж «Ноны-СВК» выжил и выполнил задачу после прилета вражеского снаряда

Во время боевой работы у самоходного орудия был поврежден триплекс.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении специальной операции мотострелки Центрального военного округа активно используют самоходные орудия «Нона-СВК». Нередко российские военные за один выезд уничтожают несколько единиц вражеской боевой техники. Так, бойцов одного из экипажей уже наградили Георгиевскими крестами.

Бывают случаи, когда «Нона» попадает под ответный огонь противника. Но у военных большой боевой опыт. Экипаж работает без паники, а самоходка его не подводит.

«По нам начались ответные приходы. Получили осколок. Разбит триплекс. Экипаж не испугался. Закончили свою работу и только после команды убыли на точку стоянки», - рассказал механик-водитель с позывным «Чича».

Он отметил, что защита орудия сработала. Экипаж остался жив. На поле боя «Нона» незаменима. Ее расчеты настолько хорошо себя зарекомендовали, что им на один боевой выезд назначают сразу несколько целей.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, как экипаж орудия уничтожил кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты врага. Использовались осколочно-фугасные и термобарические снаряды. Расчет «Ноны» тесно взаимодействует с операторами беспилотных летательных аппаратов. Это способствует повышению точности ударов по противнику.