Армия Армия Армия

Экипаж «Ноны-СВК» выжил и выполнил задачу после прилета вражеского снаряда

Дария Сенникова
06:45 26.07.2023
Во время боевой работы у самоходного орудия был поврежден триплекс.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Краснолиманском направлении специальной операции мотострелки Центрального военного округа активно используют самоходные орудия «Нона-СВК». Нередко российские военные за один выезд уничтожают несколько единиц вражеской боевой техники. Так, бойцов одного из экипажей уже наградили Георгиевскими крестами.

Бывают случаи, когда «Нона» попадает под ответный огонь противника. Но у военных большой боевой опыт. Экипаж работает без паники, а самоходка его не подводит.

«По нам начались ответные приходы. Получили осколок. Разбит триплекс. Экипаж не испугался. Закончили свою работу и только после команды убыли на точку стоянки», - рассказал механик-водитель с позывным «Чича».

Он отметил, что защита орудия сработала. Экипаж остался жив. На поле боя «Нона» незаменима. Ее расчеты настолько хорошо себя зарекомендовали, что им на один боевой выезд назначают сразу несколько целей.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, как экипаж орудия уничтожил кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты врага. Использовались осколочно-фугасные и термобарические снаряды. Расчет «Ноны» тесно взаимодействует с операторами беспилотных летательных аппаратов. Это способствует повышению точности ударов по противнику.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:16 Армия
Видео
Рядовой Пирожков рассказал, как отбил атаки боевиков «Кракена»* и получил награду
06:02 В стране и мире
Видео
Восемьсот тонн воды с неба: кадры работы российских Бе-200 в курортном районе Антальи
05:08 В стране и мире
В Харьковской области произошли взрывы на промышленных объектах
04:51 В стране и мире
Байден по ошибке заявил о 100 жертвах пандемии в США вместо миллиона
04:34 В стране и мире
Посол РФ: у президента ЦАР запланирована двусторонняя встреча на высшем уровне на саммите «Россия-Африка»
Популярное
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Маск рассказал, что «твиты» теперь будут называться «иксами»
Видео
На греческом острове Эвбея в момент тушения огня рухнул пожарный самолет
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.