Боец с позывным «Шума» рассказал, как бойцы ВСУ сожгли живьем раненого наемника

Наемник получил ранение и не мог отступать со всеми, тогда националисты достали канистру с бензином и еще живого сожгли его на поле боя.

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Российский военнослужащий с позывным «Шума» назвал украинское наступление на Ореховском направлении спецоперации никчемным. С его слов, националисты находятся в подавленном состоянии и не хотят воевать.

«Противник готовился, серьезно заметен его настрой на это никчемное наступление. По допросам пленных можно выявить их морально-психологическое состояние, оно подавленное. Их отправляют на убой, большинство мобилизованных, также встречаются польские и британские наемники», - рассказал боец с позывным «Шума».

Последние зачастую платят жизнью за участие в украинской авантюре. Причем, гибнут наемники не только от российских пуль, но и от рук тех, на стороне которых они приехали воевать.

«Наблюдали картину, как они расстреляли своего же наемника, а потом подожгли его. Он еще был живой, тянул руку. Была подбита техника, с нее спешивалась пехота. Они начали отходить, потом их отход замедлился, один пополз. Они откатились обратно, вынесли канистру с подбитой техники и подожгли его», - рассказал военнослужащий.

Поле боя усеяно подбитой и сгоревшей натовской техникой и орудиями. Никто не спешит эвакуировать их в тыл, рассказал «Шума». Украинское контрнаступление обнажило все слабые места иностранной брони.

«Мое подразделение единиц 18 техники подбило, работает расчет противотанкового комплекса. Всегда находим огневые позиции, вся техника легко пробивается. В отличии от танка Т-90. Сам видел, как ракета просто уходит от него. Там есть специальные средства защиты, которые отводят ракеты, у них такого нет. Поэтому будем и дальше уничтожать их технику», - пообещал боец.

Ранее боевой товарищ «Шумы», военнослужащий с позывным «Белый» рассказал, как только в одной атаке украинская сторона потеряла четыре танка и более десятка бронетранспортеров Bradley.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.