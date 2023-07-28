Белый Дом прокомментировал обстрел Таганрога Украиной
Белый Дом: США не поощряют ударов по России.
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В Белом доме выразили позицию Соединенных Штатов по поводу сегодняшнего взрыва ракеты в Таганроге. Правительство утверждает, что США не поощряют ударов со стороны Украины по России и не содействуют им.
Сегодня в Таганроге произошла ракетная атака со стороны Украины. Число пострадавших достигло 12 человек, несколько зданий получили повреждения.