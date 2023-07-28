Белый Дом прокомментировал обстрел Таганрога Украиной

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В Белом доме выразили позицию Соединенных Штатов по поводу сегодняшнего взрыва ракеты в Таганроге. Правительство утверждает, что США не поощряют ударов со стороны Украины по России и не содействуют им.

Сегодня в Таганроге произошла ракетная атака со стороны Украины. Число пострадавших достигло 12 человек, несколько зданий получили повреждения.