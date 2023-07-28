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Народный фронт объявил о сборе средств на технику ко Дню ВДВ

Елизавета Кондрикова
21:27 28.07.2023
К сбору средств уже присоединились заслуженный артист России Маховиков, актер Александр Песков и певица Виктория Дайнеко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Как бы она не была далеко, одна мысль о ней, о Родине, о родных людях, согревает бойцов на передовой, где тяжелый боевой труд и суровый военный быт. Но не мысль одна – греет в прямом смысле помощь из тыла. Уже не раз общероссийский народной фронт проводил сборы для поддержки наших военных: доставлял на фронт снаряжение, оборудование - будь то квадрокоптеры или полевые бани. Вот и сейчас ОНФ открывает новый сбор ко Дню Воздушно-десантных войск. Его инициировал внук Василия Маргелова, легендарного командующего ВДВ, которого десантники называют тепло и просто – «Батя».

«Сегодня вместе с народным фронтом открываем сбор на технику для 247 гвардейского штурмового казачьего полка. Этот полк участвовал во многих боевых операциях – в Чечне, в Грозном, в Дагестане. Давайте все вместе поможем ребятам собрать средства для приближения победы», - сказал Василий Маргелов.

В современной боевой работе никуда без специальной техники. Что-то раньше казалось сугубо гражданским, например коптеры, теперь помогает отслеживать перемещение противника. Тем самым спасает не одну жизнь наших бойцов на передовой. То же можно сказать и про оптические приборы. Но всё это становится расходным материалом.

«В преддверии праздника ВДВ Народный фронт проводит сбор в поддержку…Присоединяйтесь!», - призвал заслуженный артист России Сергей Маховиков.

К приближению Победы теперь может буквально прикоснуться каждый, кто хочет  поддержать наших бойцов. В этот раз в первую очередь на собранные средства ОНФ закупит дроны, автомобили и дронобойные ружья для десантников.

«Любой может помочь удобным для вас способом… Давайте порадуем наших парней», - высказался актер театра и кино Александр Песков.

Также в сборе приняла участие певица Виктория Дайнеко.

К сбору после известных российских артистов подключились военкоры. В том числе военный корреспондент нашего телеканала Игорь Лапик, который уже неоднократно вместе с ОНФ доставлял на передовую помощь.

«Хочу поздравить всю десантную братию… Вы, парни, красавчики. Гордость и опора и надежда России», - поздравил Лапик.

Сбор будет проходить до 2 августа - до дня Воздушно-десантных войск.

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