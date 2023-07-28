Народный фронт и внук основателя Воздушно-десантных войск объявили сбор «За ВДВ»

Акция приурочена ко дню Воздушно-десантных войск, который традиционно отмечается в России 2 августа.

© Видео: Народный фронт © Фото: Народный фронт

Народный фронт вместе с внуком Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск Василием Маргеловым объявляют сбор «За ВДВ».

Акция приурочена ко дню Воздушно-десантных войск, который традиционно отмечается в России 2 августа.

На собранные средства будут приобретены, в частности, БПЛА, антидроновые ружья, средства связи и тепловизионные прицелы, которые в день праздника передадут нашим десантникам, находящимся в зоне спецоперации.

«Давайте все вместе поможем ребятам собрать средства для приближения победы! Присоединяйтесь к сбору Народного фронта!...Каждый рубль важен, давайте вместе поддержим наших бойцов», – призвал Маргелов.

Чтобы помочь нашим бойцам и принять участие в сборе, достаточно навести камеру смартфона на QR-код.