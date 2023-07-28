«Полметра - и все» : чудом выживший житель Донецка о падении обломка на машину

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Мужчина, на машину которого в его присутствии упал обломок здания, поделился с корреспондентом «Звезды», как он себя чувствует после происшествия.

Мужчина отделался мелкими повреждениями, он откусил часть языка и получил ушиб головы.

«Полметра - и все», - делится впечатлениями он.

Напомним, сегодня утром также артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили ударом из ракетной системы залпового огня до взвода механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. Операция прошла в районе Благодатного в ДНР.