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«Корректировщики передали слова благодарности»: «Тюльпан» разнес укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении

07:06 28.07.2023
Минобороны России показало кадры боевой работы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск в зоне спецоперации.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск поразил укрепрайон украинских националистов на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России. Разведка обнаружила там хорошо подготовленные укрытия боевиков. Поэтому командование решило использовать для удара самый мощный самоходный миномет в мире калибром 240 миллиметров.

Расчет миномета стрелял минами 3Ф2, которые еще называют «Дельфин». Дальность полета этой мины до 9 километров.

«Сегодня на данной машинке мы отработали по укрепрайону противника. Отработали в принципе неплохо. Работаем напрямую с корректировщиками - они нам в конце работы нашей передали слова благодарности», - рассказал командир расчета миномета «Тюльпан» с позывным «Егерь».

В расчете орудия шесть человек: механик-водитель, наводчик, командир миномета и три номера расчета. Расход мин зависит от важности и масштаба цели. Поскольку огонь самого мощного миномета в мире практически всегда гарантирует тяжелый урон противнику, за расчетом «Тюльпана» постоянно идет охота.

«Думаю, ни для кого не секрет, что самая тревожная - вторая половина, окончание работы. Потому что ты уже подводишь мину к цели, она уже очень-очень близко, и нужно не расслабляться, так как враг по ту сторону тоже может по нам отработать. Ищут, конечно, - мне кажется, это самая разыскиваемая техника, какая у нас есть», - рассказал «Егерь».

Тяжелый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» - это самая мощная отечественная артиллерийская система максимального могущества. Расчеты «Тюльпанов» за счет особых тактико-технических характеристик орудия могут поражать самые сложные цели и важные объекты противника. Артиллеристы используют минометные мины массой от 130 до 230 кг. Они способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до 3 м.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты минометов «Тюльпан» ЮВО уничтожили резервы боевиков и сорвали их ротацию. Российские военные вели огонь с расстояния больше 15 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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