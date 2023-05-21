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Расчеты минометов «Тюльпан» ЮВО уничтожили резервы боевиков и сорвали их ротацию

12:12 21.05.2023
Военнослужащие ВС РФ нанесли огневое поражение по передней линии обороны украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Южного военного округа (ЮВО) уничтожили резервы вооруженных формирований украинских националистов и сорвали ротацию подразделений на одном из тактических направлений специальной военной операции. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики нанесли точный удар по передней линии обороны украинских боевиков и остановили возможную атаку на позиции российских войск.

Российские военные вели огонь на расстоянии свыше 15 километров, используя координаты операторов беспилотных летательных аппаратов. Точным беглым огнем резервы и бронированная техника врага были уничтожены, радикалы понесли значительные потери.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что в районе Артемовска артиллеристы ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы противника. Кроме того, экипажи российских вертолетов нанесли ракетные удары по ангару с вооружением и скоплению военной техники украинских националистов в районе Предтеченых.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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