ЕС ввел новые санкции против России

В черный список добавлены семь человек и пять российских организаций.

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Европейский Союз расширил санкционный список против России, в него вошли еще семь человек и пять российских организаций.

«Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций», - говорится в «Официальном журнале ЕС».

В черный список Брюссель добавил Институт русского зарубежья, АНО «Диалог», информационное агентство «Инфорос», Агентство социального проектирования, ООО «ГК Структура». Также в список попали Сергей Пантелеев и Денис Тюрин, по предположению ЕС, офицеры ГРУ.

ЕС среди прочего выступили с обвинением в «искажении информации» и «распространении пропаганды».

В начале июля свой черный список расширил также президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил более 190 физических лиц и 290 юридических лиц.