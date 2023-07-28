ЕС ввел новые санкции против России
Европейский Союз расширил санкционный список против России, в него вошли еще семь человек и пять российских организаций.
«Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций», - говорится в «Официальном журнале ЕС».
В черный список Брюссель добавил Институт русского зарубежья, АНО «Диалог», информационное агентство «Инфорос», Агентство социального проектирования, ООО «ГК Структура». Также в список попали Сергей Пантелеев и Денис Тюрин, по предположению ЕС, офицеры ГРУ.
ЕС среди прочего выступили с обвинением в «искажении информации» и «распространении пропаганды».
В начале июля свой черный список расширил также президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил более 190 физических лиц и 290 юридических лиц.