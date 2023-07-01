Более 190 физлиц и 290 юрлиц подпали под санкции Зеленского

Ограничительные меры коснулись российских заводов и компаний, а также организаций из Белоруссии, Казахстана и Грузии.

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Более 190 физических лиц и 290 юридических лиц попали в «черный список» президента Украины Владимира Зеленского. Согласно указу украинского лидера от 1 июля 2023 года, который изучил телеканал «360», ограничительные меры, в частности в отношении российских граждан, были введены сроком на десять лет.

Рестрикции коснулись российских заводов и компаний, а также организаций из Белоруссии, Казахстана и Грузии, в том числе авиакомпанию Georgian Airways и ее руководства после возобновления авиасообщения с Россией.

Кроме того, опубликованы распоряжения Зеленского, согласно которым были отстранены от должности руководители Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева.

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против 178 человек, включая 10 действующих судей Конституционного суда России и его главы Валерия Зорькина. Санкции будут действовать в течение 5 лет. В списке также оказались судьи Конституционного суда РФ в отставке и суди из регионов России, большая часть из которых из Крыма.