Голубев уточнил, что при ЧП в Таганроге пострадали 12 человек
Детей среди пострадавших нет, отметил губернатор.
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По уточненным данным, при ЧП в Таганроге пострадали 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он объяснил, что из 12 доставленных в больницы человек двое заявили, что отказываются от госпитализации.
Таким образом, сейчас в медучреждениях находится 9 человек, еще один сейчас под наблюдением медиков, его обследуют.
«Одна из госпитализированных - с черепно-мозговой травмой, проведена операция», - написал он.
Голубев уточнил, что дети в результате взрыва в центре Таганрога не пострадали.
Ранее глава администрации города Андрей Фатеев объявил о том, что в районе происшествия будет введен режим ЧС.