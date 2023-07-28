Голубев уточнил, что при ЧП в Таганроге пострадали 12 человек

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По уточненным данным, при ЧП в Таганроге пострадали 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он объяснил, что из 12 доставленных в больницы человек двое заявили, что отказываются от госпитализации.

Таким образом, сейчас в медучреждениях находится 9 человек, еще один сейчас под наблюдением медиков, его обследуют.

«Одна из госпитализированных - с черепно-мозговой травмой, проведена операция», - написал он.

Голубев уточнил, что дети в результате взрыва в центре Таганрога не пострадали.

Ранее глава администрации города Андрей Фатеев объявил о том, что в районе происшествия будет введен режим ЧС.