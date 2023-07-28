В районе взрыва в Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации

В настоящий момент на месте происшествия находятся все экстренные службы.

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Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил в своем Telegram-канале о введении режима ЧС в районе взрыва в городе.

«В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», - написал он.

Градоначальник уточнил, что сейчас на месте ЧП находятся все экстренные службы. Фатеев заявил, что необходимо организовать работу по обследованию разрушений.

Сегодня взрыв прогремел в центре Таганрога. По информации главы Ростовской области Василия Голубева, эпицентр взрыва был на территории местного худмузея.

Впоследствии стало известно, что произошедшее в городе - это результат атаки украинских военных. Киев ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200, однако российским силам ПВО удалось ее сбить.