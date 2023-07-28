На место взрыва в Таганроге выехали следователи и криминалисты
На месте происшествия также уже работают бригады спасателей.
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По сообщению Следственного комитета России, на место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что причиной происшествия предположительно стал взрыв ракеты. Событие произошло в центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад».
В настоящее время на месте работают бригады спасателей. Погибших нет, несколько человек получили травмы различной тяжести.