ВЦИОМ: Путину доверяют почти 77% россиян

Россияне также высказались о своем доверии в отношении других крупнейших российских политиков.

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Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал уровень поддержки россиян деятельности президента России Владимира Путина на его посту: 76,8% россиян доверяют президенту, 73,2% одобряют его работу как главы государства.

Также россияне в особенности доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину (59,9%) и главе КПРФ Геннадию Зюганову (32,3%). В опросе также звучали фамилии таких российских политиков, как Шойгу, Лавров, Володин, Грудинин и другие.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в период с 17 по 23 июля 2023 года. Были опрошены 1 600 респондентов в не менее 60 регионах России.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в мае накануне празднования Дня Победы, 65% россиян считают этот праздник наиболее важным. День Победы считается самым важным праздником в России с 2018 года.