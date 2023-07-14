Якутский ученый рассказал, как из вечной мерзлоты достают животных возрастом 40 тысяч лет

По мере того, как растет термокартовый разлом в Якутии, ученые все чаще находят останки давно вымерших животных и делают новые открытия.

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Термокарстовый разлом Батагайка в Якутии приоткрыл завесу тайны и «подарил» российским ученым останки уникальных древних животных. В толще вечной мерзлоты они пролежали десятки тысяч лет. Одна из таких находок - «батагайский жеребенок». Это вымершая ленская лошадь. В руки исследователей давно несуществующий вид попал спустя 40 тысяч лет. Древний лед сохранил внутренние органы жеребенка и его мягкие ткани в пригодном для исследований состоянии.

«Раньше находки были сублимированные, высохшие. По видимому, животные проваливались в естественные ловушки, их заваливало грунтом, они замораживались в мерзлоте. Мерзлота состоит из грунта, он вбирал в себя влагу, происходило обезвоживание организма. Подобные находки, как "батагайский жеребенок", скорей всего, погибали в болоте, замерзали во льду и сохранялись до наших дней, как в естественном холодильнике», - рассказал «Звезде» заведующий лабораторией музея мамонта СВФУ им. М.К. Аммосова.

Находки, сделанные на Батагайке, датируются от нескольких столетий до сотен тысяч лет. Этот же срез истории показывает, как ранима и чувствительна природа. Ученые полагают, что впадина продолжит расти, пока не исчерпает запасы льда. По мере того, как сибирский климат становится теплее и влажнее, стоит ожидать формирование новых подобных кратеров.