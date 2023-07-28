В стране и мире Голубев: ПВО поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области Анна Назайкина В настоящий момент последствия уточняются. © Фото: rstv01, Telegram Читайте нас на: ПВО поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. «Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе», - говорится в сообщении. На данным момент последствия уточняются, добавил губернатор. Столб черного дыма над местом, где, предположительно, рухнула сбитая ракета, попал на фото очевидцев. Ранее взрыв прогремел в Таганроге. Сейчас известно о 15 пострадавших. Как заявили в Министерстве обороны России, киевский режим попытался нанести по городу удар переоборудованной ракетой комплекса С-200, однако объект был сбит средствами ПВО. Экспертное мнение и аналитика