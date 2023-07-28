Голубев: ПВО поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области
В настоящий момент последствия уточняются.
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ПВО поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе», - говорится в сообщении.
На данным момент последствия уточняются, добавил губернатор.
Столб черного дыма над местом, где, предположительно, рухнула сбитая ракета, попал на фото очевидцев.
Ранее взрыв прогремел в Таганроге. Сейчас известно о 15 пострадавших. Как заявили в Министерстве обороны России, киевский режим попытался нанести по городу удар переоборудованной ракетой комплекса С-200, однако объект был сбит средствами ПВО.