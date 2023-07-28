МИД: Россия перенесла посольство в Судане из-за столкновений

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Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан. Причина - продолжающиеся боестолкновения. Об этом сообщает МИД России.

Город Порт-Судан, где временно будет находиться дипломатическое представительство, расположен в 850 километрах от Хартума. В сообщении российского внешнеполитического ведомства сказано, что сотрудники добрались к новому месту, а сам переезд занял около суток.

Напомним, в апреле в Судане происходили столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Каждая из сторон обвиняла другую в нападении.