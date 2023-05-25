Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение до 13 июня из-за кори
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в вузе в связи со случаем заболевания корью.
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Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за зафиксированного случая заболевания корью. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе учебного заведения.
«До 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение», - говорится в сообщении.
После обнаружения кори у студента МГИМО Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в вузе.
Ранее на удаленку перевели учебный корпус МГУ. Ограничения действовали с 2 по 17 мая в связи с выявлением кори у одного из студентов.