В стране и мире Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение до 13 июня из-за кори Анастасия Бобылева Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в вузе в связи со случаем заболевания корью. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за зафиксированного случая заболевания корью. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе учебного заведения. «До 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение», - говорится в сообщении. После обнаружения кори у студента МГИМО Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в вузе. Ранее на удаленку перевели учебный корпус МГУ. Ограничения действовали с 2 по 17 мая в связи с выявлением кори у одного из студентов. Экспертное мнение и аналитика