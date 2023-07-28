При взрыве в Таганроге ранены четыре человека
Глава региона также уточнил, что в результате произошедшего погибших нет.
© Фото: golubev_vu, Telegram
Четыре человека получили ранения при взрыве в Таганроге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона также уточнил, что в результате произошедшего погибших нет.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стало известно о том, что в Таганроге прогремел взрыв. По данным ТАСС, пострадали 12 человек, РИА Новости, в свою очередь, сообщало о семи раненых.