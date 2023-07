В стране и мире НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве Андрей Аркадьев На объекте преимущественно будут ремонтировать украинские танки и другие бронемашины. © Фото: Thomas Trutschel,www.imago-images.de, Global Look Press Читайте нас на: НАТО планирует возвести военный объект недалеко от польского города Жешув, пишет канадская газета The Globe and Mail. Речь скорее всего идет о строительстве ремонтно-логистического центра, где будут чиниться танки и бронемашины ВСУ. По словам канадского чиновника, имя которого издание не называет, центр техобслуживания будет строиться совместно с США и Британией. Ранее сообщалось, что представители крупнейший европейский производитель военной техники Rheinmetall обучают в Германии украинцев чинить танки Leopard, которые киевскому режиму передает Запад в рамках военной помощи. После летних каникул запланировано начало работы на украинской территории предприятий по ремонту боевых машин. Экспертное мнение и аналитика