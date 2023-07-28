После взрыва в Доме профсоюзов в Одессе погиб человек

По версии правоохранителей, граната могла взорваться в руках массажиста, арендовавшего помещение в Доме профсоюзов.

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Один человек погиб в Одессе в результате взрыва в Доме профсоюзов. По предварительным данным, в здании взорвалась граната.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов <...> В результате погиб человек», - цитирует ТАСС заявление областного управления полиции.

По предварительной версии следствия, возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с гранатой. Она могла взорваться в руках массажиста, арендовавшего кабинет в здании. Реабилитолог погиб, его пациент получил травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В минувшее воскресенье похожий инцидент произошел в Подмосковье, где один человек погиб в результате взрыва гранаты. Трагедия произошла во время застолья при распитии спиртного.