В Московской области мужчина взорвал гранату во время застолья
В результате происшествия погиб один человек и четверо пострадали.
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Мужчина взорвал гранату в Клинском районе Подмосковья, один человек погиб.
Как передает 112 в своем Telegram-канале, при распитии спиртных напитков между отдыхающими возник конфликт. В результате происшествия один человек погиб, еще четыре человека пострадали.
Ранее в Истре вооруженный мужчина захватил коттедж. Позднее он был ликвидирован при задержании.