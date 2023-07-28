В стране и мире Общественница Леткова назвала мотивацией возвращение серебряных медалей в школы Ян Брацкий По мнению председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, старания учеников должны быть вознаграждены. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Михаил Мордасов, РИА Новости Читайте нас на: Одобрение Советом Федерации возвращения в школы серебряных медалей положительно скажется на мотивации учеников. В этом уверена председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. «Теперь предусмотрены две медали: "За особые успехи в учении I степени". Эта медаль, которую мы привыкли называть золотой. Это когда у ученика все оценки отличные. Вторая медаль"За особые успехи в учении II степени". Когда среди отметок "отлично" есть не больше двух отметок "хорошо". Замечательно, что такая медаль возвращена. Есть ребята, которые очень стараются, но недотягивают до "отлично". Их тоже надо поощрить. Дети получат преференции при поступлении в вузы. Будут начисляться дополнительные баллы. Старания должны быть отмечены и это правильно», - рассказала «Звезде» Леткова. Серебряная медаль была отменена на федеральном уровне в 2014 году. Однако, региональным властям дали право самостоятельно решать, как поощрять учеников. В настоящее время Минпросвещения РФ прорабатывает возможность получения выпускниками с такой наградой дополнительных баллов к Единому государственному экзамену. Экспертное мнение и аналитика