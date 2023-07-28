Мария Захарова сообщила, что украинцы хотели бы себе президента, который «знает, о чем он говорит», а не отвечает по бумажке из Вашингтона.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что украинский народ хотел бы себе такого президента, как российский лидер Владимир Путин, поэтому они так агрессивны в отношении президента России. Об этом Захарова передала в интервью RT.

«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин, а у них всё время те, кого им даёт Запад», - сказала Мария Захарова.

Она также добавила, что Украине нужен такой «открытый, решительный, знающий президент», который говорил бы не по бумажке, присланной из Вашингтона. Представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что подобное отношение «это Фрейд», который объяснил бы, что происходит с Украиной «свойственными ему категориями».

Напомним, накануне 27 июля Захарова выразила мнение по поводу отношения коллективного Запада к зерновой сделке и назвала «колоссальным обманом всего мира» сделку в том виде, в каком она существует сейчас.